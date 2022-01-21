الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بايدن وكيشيدا يتعهدان بتعزيز التعاون الأمني
جو بايدن الرئيس الأميركي
الجمعة 21 يناير 23:54

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة ومن بينها صواريخ كوريا الشمالية ومخططات روسيا بشأن أوكرانيا.
وهذه المحادثات الجوهرية بين الجانبين، التي جرت خلال اجتماع عبر الإنترنت، هي الأولى منذ تولي كيشيدا منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي وجاءت بعد "مناقشات اثنين زائد اثنين" هذا الشهر بين وزيري خارجية ودفاع الدولتين الحليفتين منذ وقت طويل وتعهدوا بالرد إذا لزم الأمر في حالة أي نشاط يزعزع الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي.
وقال كيشيدا إنه وبايدن اتفقا على التعاون من أجل أن يكون المحيطان الهندي والهادي حرين ومفتوحين، كما اتفقا على التنسيق فيما يتعلق بالصين وقضية الصواريخ الكورية الشمالية، وأن يتعاونا أيضاً بشأن أوكرانيا.
وأضاف أن اليابان ستستضيف اجتماعاً للتجمع الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من العام الجاري خلال زيارة سيقوم بها بايدن إلى اليابان. 
وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن بايدن قبل الدعوة، وأشار إلى اعتزامه القيام بالزيارة في أواخر الربيع.

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
اليابان
التعاون الأمني
فوميو كيشيدا
آخر الأخبار
مورينتيس يحسم مصير مبابي من «صناع القرار»!
الرياضي
مورينتيس يحسم مصير مبابي من «صناع القرار»!
اليوم 09:30
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
الرياضي
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
اليوم 09:26
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©