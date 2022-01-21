بايدن وكيشيدا يتعهدان بتعزيز التعاون الأمني

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة ومن بينها صواريخ كوريا الشمالية ومخططات روسيا بشأن أوكرانيا.

وهذه المحادثات الجوهرية بين الجانبين، التي جرت خلال اجتماع عبر الإنترنت، هي الأولى منذ تولي كيشيدا منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي وجاءت بعد "مناقشات اثنين زائد اثنين" هذا الشهر بين وزيري خارجية ودفاع الدولتين الحليفتين منذ وقت طويل وتعهدوا بالرد إذا لزم الأمر في حالة أي نشاط يزعزع الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي.

وقال كيشيدا إنه وبايدن اتفقا على التعاون من أجل أن يكون المحيطان الهندي والهادي حرين ومفتوحين، كما اتفقا على التنسيق فيما يتعلق بالصين وقضية الصواريخ الكورية الشمالية، وأن يتعاونا أيضاً بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن اليابان ستستضيف اجتماعاً للتجمع الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من العام الجاري خلال زيارة سيقوم بها بايدن إلى اليابان.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن بايدن قبل الدعوة، وأشار إلى اعتزامه القيام بالزيارة في أواخر الربيع.

المصدر: آ ف ب