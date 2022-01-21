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إعادة تقييم قيادات الجيش بعد هجوم دام لداعش
تشييع أحد الجنود القتلى في هجوم داعش
الجمعة 21 يناير 23:04

دعت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إلى المباشرة بإعادة تقييم لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، بعد مقتل 11 عسكريا عراقيا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مقر للجيش العراقي.
ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة، إلى "تشكيل لجان تفتيش لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة فيما يتعلق بالخطط العسكرية واستكمال المتطلبات العسكرية"، حسب بيان للحكومة العراقية.
وتوعد الكاظمي "بمحاسبة كل المقصّرين مهما كانت مناصبهم ورتبهم في ضوء النتائج النهائية للتحقيقات وأن دماء العراقيين ودماء شبابنا ليست رخيصة، ومسؤوليتنا حماية الدم العراقي وتعزيز أمن البلد واستقراره".
وتعهد  بالثأر لدماء الضحايا "عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي والإطاحة بقياداته".
وقال رئيس الوزراء العراقي "إن فلول داعش قد قُصم ظهرها، وباتت ترتكب الجرائم عشوائياً بعد أن خسرت كلّ وجودها على الأرض، وتساقطت جحورها الواحد تلو الآخر تحت أقدام قواتنا المسلحة".
وشدّد على "ضرورة عدم تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية، ووجه الأجهزة الاستخبارية، والأمن الوطني بمضاعفة الجهد الاستخباري، وتعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة".
وبحسب البيان، استعرضت خلال الاجتماع النتائج الأولية للتحقيقات التي كان القائد العام للقوات المسلحة، قد وجّه بإجرائها بعد الحادث مباشرة.
كما شهد الاجتماع استعراض التطورات الأمنية في عموم البلاد وعلى الحدود ومضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية-السورية، بعد الاشتباكات التي شهدها سجن بمدينة الحسكة في سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش المتطرف.
من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 6 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد.

المصدر: د ب أ
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