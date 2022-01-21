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الحلف الأطلسي يرفض مطلباً مهماً لروسيا
علم حلف شمال الأطلسي
الجمعة 21 يناير 22:42

رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، مطلب روسيا بسحب القوات الأجنبية التابعة له من بلغاريا ورومانيا، منددا بمبدأ إقامة دوائر نفوذ في أوروبا.
وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الناتو إن "الحلف الأطلسي يبقى متيقظا ويواصل تقييم ضرورة تعزيز السفح الشرقي لتحالفنا".
وأوضحت أن "مطالب روسيا ستولّد أعضاء في الحلف الأطلسي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وهو ما لا يمكننا قبوله".
وأكدت أن الحلف "لن يتخلى عن قدرته على حماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا بعضا بشكل متبادل، بما في ذلك عبر وجود قوات في القسم الشرقي من الحلف".
وختمت "سنستجيب على الدوام لأي تدهور في بيئتنا الأمنية، ولا سيما عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

 

المصدر: آ ف ب
حلف شمال الأطلسي
الناتو
روسيا
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