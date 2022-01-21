المتحورة أوميكرون باتت السائدة في هذه القارة

أعلنت وكالة الصحة الأوروبية، اليوم الجمعة، أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد باتت الآن السائدة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم، في تقرير أسبوعي "لقد تغير نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية من مجتمعي إلى سائد".

تضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج.

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن أوميكرون، التي تم رصدها أول مرة في جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي، أصبحت الآن "مهيمنة في غالبية دول الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية" مع "انتشار بنسبة 78% في المتوسط".

وتشهد أوروبا حاليًا موجة جديدة من تفشي مرض لكوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الحالات في هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقًا لتعداد يعتمد على بيانات رسمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن أوميكرون قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس.

المصدر: آ ف ب