موسكو تطلق تهديداً خطيراً إذا تجاهلت واشنطن مطالبها

توعدت روسيا، اليوم الجمعة، بـ"أخطر العواقب" إذا تجاهلت الولايات المتحدة "مخاوفها المشروعة" بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي والأطلسي في أوكرانيا وعلى حدودها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بعد المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف اليوم في جنيف، أنه "يمكن تفادي ذلك إذا استجابت واشنطن" لمطالب موسكو الأمنية، مبدية "الأمل بتلقي رد خطي من الولايات المتحدة عليها بنداً بنداً الأسبوع المقبل".

وأوضحت الوزارة أن لافروف أبلغ هذا الموقف إلى بلينكن خلال محادثاتهما اليوم.

وجاء في البيان "تبلغ أنتوني بلينكن بوضوح بأن الاستمرار في تجاهل مخاوف روسيا المشروعة المرتبطة بشكل أساسي بالاستغلال العسكري الذي تقوم به حالياً الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحلف الأطلسي لأراضي أوكرانيا، في سياق انتشار واسع النطاق لقوات ووسائل أطلسية قرب حدودنا، ستكون له أخطر العواقب".

وذكرت موسكو أن بلينكن ولافروف اعتبرا أن العلاقات الروسية-الأميركية "في وضع غير مرض" واتفقا على الاستمرار في "تطبيع عمل" بعثتي البلدين الدبلوماسيتين بعدما عرقلتها عمليات طرد دبلوماسيين متبادلة ومشكلات تأشيرات دخول.

وأضافت الخارجية الروسية "روسيا تؤيد استئناف وجود دبلوماسي كامل على أساس متبادل".

المصدر: آ ف ب