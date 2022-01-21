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مؤشرات مبشّرة بشأن فيروس كورونا
طاقم إسعاف ينقل مريضا مصابا بكورونا في نيويورك
الجمعة 21 يناير 20:28

سجلت الولايات المتحدة، مؤشرات إيجابية ومطمئنة بشأن المتحورة أوميكرون سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد.
فقد تراجعت الإصابات بالفيروس في المناطق الأشد تضرراً بالسلالة الجديدة في الولايات المتحدة، وفقاً لتحليل أجرته رويترز لبيانات الصحة العامة، في ما يعد مؤشراً مبكراً على تراجع الفيروس مرة أخرى.وأظهر تحليل الأسبوع الماضي، حتى يوم الأربعاء مقارنة بالأسبوع السابق له، أن إصابات كوفيد-19 انخفضت في 15 ولاية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو.
في الشمال الشرقي، الذي شهد بعضاً من أعلى معدلات الإصابة في الموجة الأخيرة، انخفضت الإصابات بنسبة 36 بالمئة على أساس أسبوعي.
وقالت وفاء الصدر أستاذة علم الأوبئة والطب في جامعة كولومبيا في نيويورك "من المؤكد أن هذا يبشر بالخير بالنسبة لنا من حيث مسار أوميكرون".
يفتح تراجع الإصابات في مناطق كانت أشد تضرراً بالمتحورة أوميكرون نافذة للأمل في تجاوز الأزمة.
وعلى مستوى البلاد، لا يزال متوسط الحالات اليومية مرتفعاً، لكنه أقل من المستوى المسجل في 15 يناير الجاري. 

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
فيروس كورونا
مؤشرات
متحورة أوميكرون
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