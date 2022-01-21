الكويت تعلن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأفادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مجموع عدد الحالات في الأجنحة بلغ 333 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 48 حالة، وسجل شفاء 4299 حالة. كما رصدت الوزارة حالة وفاة واحدة بمضاعفات الإصابة بالفيروس. وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، أن أولى شحنات لقاح "مودرنا" ستصل خلال شهر مارس المقبل، موضحة أن اللقاح من بين اللقاحات الأربعة المعتمدة في البلاد، وهي: "فايزر-بيونتك" و"مودرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".