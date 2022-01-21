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أميركا تتوعد بالردّ على أي عمل روسي ضد أوكرانيا
بلينكن (يمين) ولافروف في بداية لقائهما في جنيف
الجمعة 21 يناير 17:51

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة سترد على "أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا" على أوكرانيا. 
وبعد محادثات، وصفها بأنها "صريحة وجوهرية" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف، أكد بلينكن أن واشنطن ستعرض "أفكارا" على شكل رد خطي على موسكو الأسبوع المقبل.
كانت روسيا طلبت ضمانات أمنية من واشنطن وحلفائها الغربيين أبرزها عدم ضم أوكرانيا وجمهوريات سوفياتية سابقة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتريد موسكو ردا مكتوبا على تلك المطالب. وأوضح بلينكن أن الحوار مع موسكو سيتواصل وأنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا من أجل أن تثبت أنها لا تخطط لغزو الجمهورية السوفياتية السابقة.
ولم يستبعد وزير الخارجية الأميركي فكرة عقد قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال إحراز تقدم حول أوكرانيا.

المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
روسيا
أوكرانيا
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