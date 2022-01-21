روسيا تسجل أعلى حصيلة بإصابات «كورونا» منذ بدء الجائحة

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة حادة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لتقترب من عتبة ال50 ألف إصابة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة. وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 49513 إصابة جديدة بالفيروس -مقارنة بيوم أمس 38850 إصابة- ليبلغ إجمالي عدد حالات «كوفيد-19»عشرة ملايين و987 ألفا و774 إصابة ورصد 692 حالة وفاة جديدة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 324 ألفا و752 وفاة، مع تماثل 24719 مريضا للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين تسعة ملايين و975 ألفا و52 حالة.