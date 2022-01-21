مصر تدين الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى العراقية

أدانت مصر اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع فجر اليوم بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم «تتقدم مصر بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم».

وأضاف «كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة».