الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
برلمان النمسا يقر قانون إلزامية التطعيم ضد كورونا
برلمان النمسا يقر قانون إلزامية التطعيم ضد كورونا
الجمعة 21 يناير 14:50

وافق برلمان النمسا، بأغلبية كبيرة، على قانون يلزم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»، مع استثناء الحوامل وأصحاب الموانع الطبية. واستمرت مناقشات برلمان النمسا حتى وقت متأخر من مساء أمس، وانتهت بالتصويت لصالح مشروع قانون الحكومة بأغلبية 137 صوتاً لصالح التطعيم الإجباري ضد الفيروس مقابل رفض 33 فقط، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، لتصبح النمسا أول دولة اوروبية تفرض إلزامية التطعيم.
 ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى لتنفيذ القانون من دون فرض غرامات مالية بحق المخالفين حتى حلول منتصف شهر مارس القادم.

المصدر: وام
النمسا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
مورينتيس يحسم مصير مبابي من «صناع القرار»!
الرياضي
مورينتيس يحسم مصير مبابي من «صناع القرار»!
اليوم 09:30
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
الرياضي
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
اليوم 09:26
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©