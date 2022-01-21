برلمان النمسا يقر قانون إلزامية التطعيم ضد كورونا

وافق برلمان النمسا، بأغلبية كبيرة، على قانون يلزم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»، مع استثناء الحوامل وأصحاب الموانع الطبية. واستمرت مناقشات برلمان النمسا حتى وقت متأخر من مساء أمس، وانتهت بالتصويت لصالح مشروع قانون الحكومة بأغلبية 137 صوتاً لصالح التطعيم الإجباري ضد الفيروس مقابل رفض 33 فقط، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، لتصبح النمسا أول دولة اوروبية تفرض إلزامية التطعيم.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى لتنفيذ القانون من دون فرض غرامات مالية بحق المخالفين حتى حلول منتصف شهر مارس القادم.