قرية تستقبل أكبر كمية أمطار في العالم.. ما القصة؟

أحمد مراد (القاهرة)

تستقبل قرية ماوسينرام، الواقعة أعلى احدى تلال كازي شمال شرقي ولاية ميغالايا الهندية، أكبر كمية أمطار في العالم.

وتُقدر كمية الأمطار المتساقطة على القرية خلال شهري الذروة (يونيو ويوليو) بـ 275 بوصة مقارنة بـ 60 بوصة سنويا في نيويورك، الأمر الذي يجعلها أكثر بقاع الأرض تعرضاً للأمطار.

وفي العام 1985، دخلت القرية الهندية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث وصل هطول الأمطار إلى 26 ألف متر. كما سبق أن سجلت القرية أكثر من ألف بوصة من الأمطار في عام واحد فقط، وهو رقم قياسي عالمي.

ويتزايد هطول الأمطار على القرية الهندية في الفترة ما بين شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، ويستمر سقوط الأمطار ليلاً ونهاراً على مدار الـ 24 ساعة.

وبسبب غزارة هطول الأمطار على القرية لا يستطيع سكانها رؤية الشمس لمدة طويلة، وتتعرض إلى انهيارات صخرية مستمرة .

واعتاد سكان القرية على حمل المظلات، المعروفة بـ "الكنوب"، التي تُصنع من ورق الخيزران، ونبات اللزان، وقطع بلاستيكية.

ويرجع العلماء كمية الأمطار الهائلة التي تسقط على القرية إلى السحب المحملة بالمياه التى تتحرك من سهل بنجلاديش حتى الشمال، وتتقابل مباشرة مع هضبة ميغالايا على ارتفاع 1900 متر، وتزداد هذه السحب عندما تعبر فوق تلال كازي، ثم تنخفض حرارتها وتصب أمطارها فى هذه القرية على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر.