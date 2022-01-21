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تايوان تسجل 68 حالة إصابة جديدة بكورونا
تايوان تسجل 68 حالة إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 21 يناير 14:21

 أعلن مركز القيادة الرئيس لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الجمعة تسجيل 68 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 23 حالة عدوى محلية و45 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولكن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة.
وعشر من حالات الإصابة الجديدة، لها علاقة بأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، تقيم في منطقة «كاوهسيونج»، تأكدت إصابتها بالمرض أمس الخميس، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» اليوم الجمعة.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة ال23 المحلية، 15 حالة، حصلت على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا.
وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضا 45 حالة إصابة قادمة من الخارج اليوم الجمعة.
وحتى الآن، أكدت تايوان 18 ألفا و109 حالات إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 14 ألفا و772 حالة إصابة محلية.
ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد عند851.

 

المصدر: د ب أ
تايوان
فيروس كورونا
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