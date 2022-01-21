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في خطوة مفاجئة.. أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مواجهة الجائحة
في خطوة مفاجئة.. أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مواجهة الجائحة
الجمعة 21 يناير 14:06

ذكرت تقارير أن أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مكافحة جائحة كورونا في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي آي) أن مستشاري الصحة الحكوميين اقترحوا رفع أغلب القيود بما في ذلك مواعيد الإغلاق المبكر للمقاهي والمطاعم والحاجة إلى جواز مرور يثبت تلقي التطعيم لدخول الكثير من المنشآت مثل صالات اللياقة البدنية.
ومن المرجح أن يكون ارتداء الكمامات وحيازة المسافرين الدوليين جوازات سفر صحية والعزل الذاتي للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، هي القواعد التي سوف تظل قائمة.
وسوف يعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن الخطة في خطاب وطني في وقت لاحق اليوم.
وسوف يطلب إلى الموظفين العودة إلى العمل من مكاتبهم بشكل تدريجي، مع رفع القيود على عدد الحضور في الفعاليات الخارجية.

المصدر: وكالات
إيرلندا
كورونا
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