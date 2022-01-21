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الولايات المتحدة تصدر إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليها
الولايات المتحدة تصدر إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليها
الجمعة 21 يناير 12:25

أعلنت وزارة الأمن الوطني الأميركية أن الأجانب الراغبين بدخول البلاد عبر حدودها البرية، بغض النظر عن سبب رحلتهم، سيحتاجون إلى التطعيم ضد كوفيد 19، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت.

وقالت وزارة الأمن، إن الإجراء الجديد يهدف إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد: "بدءا من 22 يناير 2022، ستطلب وزارة الأمن الوطني من الأفراد غير الأميركيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر منافذ الدخول البرية، أو محطات العبارات على طول حدودنا الشمالية والجنوبية، أن يتم تطعيمهم بالكامل ضد COVID-19 وأن يكونوا مستعدين لإظهار شهادات التطعيم".

من جهته قال وزير الأمن الوطني، أليخاندرو مايوركاس، في بيان إنه يجب على المسافرين "الاستعداد لإظهار دليل ذي صلة بالتطعيم".

في حين لا يحتاج المواطنون الأميركيون والمقيمون الدائمون في أميركا إلى إظهار دليل على التطعيم في حالة الدخول عن طريق البر أو العبارة. 

وأعادت الولايات المتحدة، التي أغلقت حدودها إلى حد كبير أمام العالم الخارجي في بداية الوباء، فتح أبوابها أمام معظم المسافرين في نوفمبر، بشرط أن يتم تطعيمهم.

 

المصدر: وكالات
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