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مقتل 11 جندياً عراقياً في هجوم شرق البلاد
مقتل 11 جندياً عراقياً في هجوم شرق البلاد
الجمعة 21 يناير 12:20

قتل 11 جندياً عراقياً، اليوم الجمعة، في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي ونسب لتنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، كما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة فرانس برس.
وقال المسوؤل الذي طلب عدم كشف هويته إن «11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بأسلحة مختلفة بينها خفيفة»، موضحاً أن «الهجوم وقع حوالي الساعة 02,30 بعد منتصف الليل ضد مقر في منطقة حاوي العظيم» الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين، حيث لا تزال تنشط خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

المصدر: آ ف ب
العراق
داعش
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