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انفجار هائل يقتل سكاناً ويدمر مئات المباني في غانا
انفجار هائل يقتل سكاناً ويدمر مئات المباني في غانا
الجمعة 21 يناير 07:33

هز انفجار قوي ناجم عن اصطدام شاحنة محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى منجم للذهب بدراجة نارية في المنطقة الغربية الريفية في غانا الخميس إلى هدم مئات المباني ومقتل عدد غير معروف من السكان.
وتظهر مقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها وبثتها وسائل إعلام محلية منطقة كبيرة مدمرة بفعل الانفجار حيث تحولت المباني إلى أكوام من الخشب والحطام.
وشوهدت جثتان على الأرض مغطاتان بالغبار في أحد المقاطع. وتُظهر صورة نشرها عضو في المجلس المحلي حفرة عميقة في مركز الانفجار.
وقال سيجي ساجي أميدونو نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث إن الانفجار أدى لتدمير 500 مبنى. وقال مسؤول طوارئ لوسائل الإعلام المحلية إنه رأى عشر جثث.
وقالت الشرطة في بيان "نُصح السكان بمغادرة المنطقة إلى البلدات القريبة من أجل سلامتهم... طُلب من البلدات القريبة فتح الأماكن العامة مثل الفصول الدراسية والكنائس لاستقبال الناجين".
وقع الانفجار في أبياتي عندما سقطت دراجة نارية أسفل شاحنة تنقل متفجرات مملوكة لشركة تسمى ماكسام كانت في طريقها إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تشغله شركة كينروس، ومقرها تورونتو.
وأكد متحدث باسم كينروس وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه وقع على بعد 140 كيلومترا من المنجم.
وكتب رئيس غانا نانا أكوفو ادو على تويتر "إنه حادث... مأساوي حقا، وأعبر بالنيابة عن الحكومة عن خالص التعازي لأسر القتلى".

المصدر: وكالات
انفجار
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