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وفاة 3 أطفال سوريين بسبب البرد القارس
وفاة 3 أطفال سوريين بسبب البرد القارس
الجمعة 21 يناير 01:40

دمشق (وكالات)

لقي ثلاثة أطفال سوريين مصرعهم، فيما تعرض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر كبير في أعقاب عواصف شتوية شديدة في سوريا والدول المجاورة، وفقًا لمنظمة «كير الإنسانية».
وحذرت منظمة «كير» من أن هجمة العواصف الشتوية الشديدة تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للنازحين السوريين، وكذلك السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أقل مما كانت عليه في 40 عامًا، لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب قناة «سي إن إن».
بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فقد دمرت العواصف الشتوية 362 خيمة وأثرت على 2124 نازحاً سورياً يعيشون في مخيمات في سوريا.
وتوفي طفل بمخيم في «قسطل مقداد» بمدينة عفرين، عندما انهارت خيمة كان فيها بسبب تراكم الثلوج على سطحها. 
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن والدة الطفل موجودة في وحدة العناية المركزة.
كما لقي طفلان يبلغان من العمر 3 و5 سنوات مصرعهما في مخيم شمال حلب بسوريا، عندما اندلع حريق في خيمتهم بسبب المدفأة، وأصيبت والدة الطفلين بحروق خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب منظمة الخوذ البيضاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الطفلين يتلقيان العلاج بمستشفى في عفرين.

سوريا
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اللاجئين السوريين
البرد القارس
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