ليبيا: تشكيل لجنة لمراجعة طلبات مرشحي الرئاسة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية. وستشكل بموجب القرار الصادر أمس، لجنة من مختصين بإدارة العمليات، تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية للمترشحين. ووفقاً للمفوضية، سيُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، يتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية. وستَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية.

وكان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح قد أعلن في لقاء متلفز نهاية ديسمبر الماضي وجود 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية.

وعلق على ذلك بالقول: «مع ذلك عاد المترشحون للسباق الرئاسي، بأحكام قضائية، وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين مزورين للسباق الرئاسي، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية».

وفي إحاطته أمام مجلس النواب الاثنين الماضي، أكد السايح إحالة 12 حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام، مشيراً إلى أن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.

مبنى المصرف المركزي في طرابلس (رويترز)

إلى ذلك، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، أمس، عن الانطلاق الفعلي لعملية توحيد المصرف، وذلك عقب لقاء جمعهما في تونس.وحسب مدير مكتب الإعلام بالمصرف راسم النجار، اعتبرت هذه الخطوة تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة.

وتم خلال لقاء المحافظ ونائبه توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة خاصة بتقديم الخدمات المهنية الرائدة، من أجل دعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها، والتي ستكون ضمن 4 مراحل، وسينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية، طبقاً للنجار.

وتبعاً للانقسام السياسي، كان المصرف المركزي الليبي قد انقسم على نفسه إلى مصرفين، الأول في العاصمة طرابلس ويرأسه الصديق الكبير، وينال الاعتراف الدولي، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، ويرأسه علي الحبري، قبل أن تبدأ مساعي المراجعة المالية وتوحيد المصرفين، بهدف تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف إلى توحيد المصرف، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي الليبي.