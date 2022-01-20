منظمات إغاثة تنقذ مئات المهاجرين في «المتوسط»

روما (وكالات)

أنقذت العديد من السفن التي تديرها منظمات إغاثة مئات المهاجرين الذين كانوا في محنة في عرض البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة.

وقالت المنظمة التي تدير السفينة الألمانية لويس ميشيل أمس، إن طاقم السفينة نقل من زورق مطاطي إلى متنها 62 شخصاً، بينهم أطفال ورضع.

وأفادت منظمة «ميديتراني سيفينج هيومانز» بأن طاقم سفينة مير جونيو أنقذ 208 أشخاص من عرض البحر في مهمتين.

وقالت منظمات حقوقية، أمس، إنها أنقذت نحو 110 أشخاص ونقلتهم إلى ظهر سفينة «جيو بارنتس». وينطلق أغلب اللاجئين من سواحل ليبيا ويستقلون قوارب مكتظة بشكل متكرر على أمل الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأعلنت الأمم المتحدة مؤخراً أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا العام الماضي بلغ 30ألفاً و990، مقابل 12ألفاً في العام السابق عليه. وتم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1300 شخص، كما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد عن عام 2020، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.