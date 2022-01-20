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رئيس تونس: الحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى
الرئيس التونسي قيس سعيّد
الجمعة 21 يناير 01:42

تونس (وكالات)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس، أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى فيما أعرب عن رفضه العنف خلال التظاهرات.
وقال سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع.
وأمس الأول، أعلنت الرئاسة التونسية، تصديق الرئيس قيس سعيد على مرسوم يلغي بموجبه منحاً مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ويمثل المرسوم ضمنا ضربة لجهاز القضاء الذي تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس قيس سعيد بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، بتنظيم القطاع والإشراف على نقل القضاة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة القضاء.

تونس
قيس سعيد
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