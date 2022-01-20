«تقييم الحوادث» في اليمن يفند عدداً من ادعاءات الجهات والمنظمات

الرياض (وكالات)

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني، منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، حيث أكد أن جائحة فيروس كورونا لم تثنِ الفريق عن مواصلة عمله من خلال الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، إذ تمكن الفريق من إصدار البيانات التي نشرت في وكالة الأنباء السعودية لعدد من الحالات، استشعاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، مبيناً أن عمل الفريق لا يجب أن يتوقف لهذه الحالات.

واستعرض المنصور خلال المؤتمر نتائج تقييم 4 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.