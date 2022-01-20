اليمن.. مقتل 9 مدنيين بهجمات حوثية

عدن (الاتحاد)

لقي 9 مدنيين مصرعهم في ثلاث هجمات متفرقة شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظات شبوة ومأرب وتعز.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان: إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي مستهدفة محطة وقود في منطقة «جعدر» بمحافظة شبوة. وأضافت بأن ثلاثة مدنيين بينهم طفل قتلوا وأصيب آخرون من أسرة واحدة بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي في مديرية «حريب» بمحافظة مأرب.

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مدير مديرية «مقبنة» التابعة لمحافظة تعز حميد الخليدي قوله، إن ميليشيات الحوثي قصفت بطائرات مسيرة مدرسة «الهدى» في المديرية ما أسفر عن مقتل أحد الطلاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

من جانبه، دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذه الهجمات التي تأتي امتداداً لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين، مشيراً إلى أن الهجمات المستمرة أوقعت عشرات الآلاف من المدنيين.