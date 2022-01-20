«الحوثي» يهدد اليمنيين بالأمراض والأوبئة

شعبان بلال (القاهرة)

لا تقتصر جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية على قتل اليمنيين بمختلف أنواع الأسلحة والقصف، بل تهديد حياتهم بالأمراض والأوبئة، مع نقص متعمد للرعاية الصحية، في محاولة للقضاء على كافة سبل الحياة بكل الطرق.

وعاد مرض شلل الأطفال لضرب اليمنيين مرة أخرى، بعد أن تم القضاء عليه منذ 13 عاماً، وذلك بسبب عدم وجود حملات تطعيم كافية في مناطق سيطرة الميليشيات على الرغم من توفر جرعات اللقاح.

وليست تلك المرة الأولى التي تعيق بها الميليشيات وصول الأدوية أو اللقاحات، ففي شهر أبريل من العام الماضي، أعاق الحوثيون توزيع جرعات لقاح فيروس كورونا في مناطق سيطرتهم، ووزعوا 500 جرعة فقط على الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، رغم وصول 10 آلاف جرعة من منظمة الصحة العالمية.

وعلق الدكتور نايف الوقاع، المحلل السياسي السعودي على الجرائم الصحية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، وقال: «قطع الحوثيون الرعاية الصحية المقدمة لليمنيين من الخارج حيث سرقوا المعونات الطبية وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، فأصبحت خارج قدرة اليمنيين، وهذا الأمر مثبت في تقارير الأمم المتحدة».

وتوقع الدكتور نايف الوقاع، أن تحدث الكثير من الجوائح الصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة، ومن بينها أضرار صحية تصيب الشعب اليمني، حيث يحاول تحالف دعم الشرعية استكمال جهود محاربة الكوليرا في اليمن، والتي اختفت من العالم أجمع وعادت إلى اليمن بسبب سياسات الحوثيين المتطرفة.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة نهاية العام الماضي أن اليمن يعيش ظروفاً إنسانية قاسية، جراء الانتهاكات الحوثية، فقد أشارت إحصائية إلى ارتفاع نسبة المجاعة بوصول عدد الجوعى إلى 16 مليون شخص، وأكثر من 50 ألف شخص يواجهون الموت جوعاً.

وأوضحت الإحصائية أن حوالي 2.3 مليون طفل تحت سن الخامسة يواجهون سوء التغذية، ومن بين هؤلاء الأطفال نحو 400 ألف طفل يواجهون الموت في حالة عدم وجود العلاج.

وبحسب تلك الإحصائيات فقد تسببت جرائم الميليشيات في تضرر 9 ملايين شخص بتراجع المساعدات الإنسانية، سواء الغذائية والرعاية الصحية، وهو ما يهدد حياتهم بشكل مباشر جراء انتشار الأوبئة.

من جانبه، أكد المحلل السياسي والباحث السعودي فيصل الصانع أن الحوثيين منذ سيطرتهم على السلطة وهم يحملون سجلاً أسود من الجرائم، مشدداً على أن الحوثيين قبل السلطة وبعد الاستيلاء عليها لا يفهمون غير لغة السلاح، لذلك من الطبيعي أن تصل جرائم الميليشيات للأطفال وعدم الاهتمام بهم حسب قوله.

وأوضح لـ «الاتحاد» أن ارتفاع حالات الإصابة بشلل الأطفال في محافظة صعدة دليل على ذلك، مشدداً على أن ذلك يعود إلى ما تمارسه ميليشيات الحوثي من ضغوط على حملات التطعيم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لا سيما محافظة صعدة معقل الميليشيات والتي باتت مستثناة بشكل دائم من أي حملة وطنية للتطعيم.

وشدد الصانع على أن الميليشيات الحوثية شنت خلال السنوات الماضية حملات إعلامية ضد المنظمات واللقاحات، معللة منعها بأن «التلقيح مؤامرة تستهدف اليمنيين».