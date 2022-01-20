«التحالف»: غارات تستهدف مخازن ومعسكرات في صنعاء والحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء والحديدة، وذلك بعد أن أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الإرهابيين في عدد من المحافظات اليمنية، مؤكداً أن قيادات ميليشيات الحوثي المسؤولة عن استهداف المدنيين ليست بمنأى عن التعامل، كما أعلن التحالف عن مقتل 60 إرهابياً حوثياً وتدمير 4 آليات عسكرية عبر تنفيذ 12 عملية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك فيما اشتدت المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الإرهابية في جبهات جنوب مأرب، جاءت هذه التطورات فيما حقق الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية «الصفراء» بمحافظة صعدة.

وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله،إن تنفيذ العملية هو استجابة لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مبيناً أن القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين ليست بمنأى عن التعامل.

وأضاف التحالف أن ميناء الحديدة يعد ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي من خلال نقل الأسلحة من الميناء تحت غطاء تجاري، لافتاً إلى أنه استهدف موقعاً لتخزين الأسلحة بمعسكر القوات البحرية بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات التحالف نفذت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء، ونشر التحالف صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات في العاصمة.

وفي السياق، قال تحالف دعم الشرعية في بيان إنه نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية 12 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب.

وأضاف أن عمليات الاستهداف دمرت 4 آليات قتالية وقضت على 60 عنصرًا حوثياً إرهابيًا، وأصيب عشرات آخرون.

وقالت مصادر عسكرية إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت للجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية من أجل التقدم نحو مديرية «الجوبة» جنوب مأرب.

وشهدت الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الإرهابية.

وقالت مصادر عسكرية إن «المعارك اندلعت في جبهة الرملة شرقي البلق الشرقي، عقب محاولات حوثية لاستعادة مواقع خسرتها سابقًا في منطقتي العكدة، والبور».

وأضافت المصادر أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل أحبطت محاولات الميليشيات، وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وشهدت جبهات القتال جنوب مأرب خلال الأسابيع القليلة الماضية معارك عنيفة حقق فيها الجيش والقبائل تقدماً في محور«الجوبة»، فيما تواصل ألوية العمالقة تقدمها صوب مركز مديرية حريب، وسط خسائر فادحة وانهيارات متسارعة للحوثيين.

وفي صعدة، أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية «الصفراء».

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة في جبهة «النقعة» بمديرية «الصفراء» غرب محافظة صعدة، مشيراً إلى أن المعارك المستمرة منذ يومين عبر محورين أسفرت عن تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن «الجيش اليمني شن عملية نوعية باتجاه مواقع ميليشيات الحوثي عبر محورين من اتجار منطقة عار ومنطقة مربع الحماد في إطار عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع مناطق جبهتي عار والنقعة».