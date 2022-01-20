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البرهان يعلن تعيينات وزارية في السودان
عبد الفتاح البرهان
الجمعة 21 يناير 00:47

ذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس عيّن 15 وزيراً في الحكومة.
وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيراً للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيراً للطاقة والنفط.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، اتفق مجلس السيادة مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة الراهنة.
وأفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي أن المجلس اتفق مع الوفد الأميركي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد.
وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضاً عن الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
والتقى البرهان بالوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان.

المصدر: وكالات
السودان
تعيين
عبد الفتاح البرهان
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