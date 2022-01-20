بريطانيا تسجل تراجعاً طفيفاً لإصابات كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، تراجعا طفيفا للإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت المصالح الطبية تسجيل 107364 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة فضلا عن 330 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس.وكانت بريطانيا قد سجلت، أمس الأربعاء، 108069 إصابة و359 وفاة. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا لمستجد في إنجلترا اعتبارا من 27 يناير الجاري. ولن يكون اعتبارا من ذلك التاريخ وضع الكمامة إلزامياً بموجب القانون ولن يوصى رسمياً بالعمل عن بُعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول بعض المنشآت الترفيهية والمطاعم وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء. كما تنوي الحكومة البريطانية وقف حجر المصابين في مارس المقبل. وسجلت بريطانيا خلال الأيام الماضية أقل من 100 ألف إصابة يومياً. وهو عدد ما يزال مرتفعاً نسبياً. لكنه أقل من الأعداد التي سجلت إبان موجة تفشي أوميكرون في ديسمبر وبداية يناير والتي زادت على 200 ألف في بعض الأيام.