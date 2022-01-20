السعودية والبحرين والكويت: نقف مع الإمارات ضد كل تهديد

نيويورك (وكالات)

جددت المملكة العربية السعودية وقوفها مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ميليشيات الحوثي الإرهابية. وحثت المملكة في كلمة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط ألقاها نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق ونشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ميليشيات الحوثي التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. وشددت على أن «غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه الميليشيات هو ما أعطاها مساحة أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم الدوليين».

وفي السياق، أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية المتواصلة لميليشيات الحوثي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحيوية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تشمل الهجمات المرتكبة ضد أراضي المملكة العربية السعودية التي أدى بعضها إلى سقوط ضحايا مدنيين.

واستنكر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي، في جلسة مجلس الأمن، بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيات الحوثي مؤخرًا على منشآت مدنية في الإمارات، حيث أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، وأدان اختطاف سفينة الشحن المدنية «روابي» التي تحمل عَلَم دولة الإمارات.

وأكد أن مملكة البحرين تَعُدّ هذه الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والمدنيين جرائم حرب، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية كافة، واعتداءً سافرًا على أراضي البلدين، معربًا عن تأييد مملكة البحرين لجميع الإجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما.

ودعا السفير الرويعي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد الميليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد المندوب الدائم للبحرين أهمية تكثيف الجهود الدولية المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين سعيًا نحو تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية، مبينًا أهمية تحرك المجتمع الدولي من أجل وضع رؤية شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتوفير مسببات الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة، خاصةً أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب مزيدًا من العمل الفاعل الذي يستلزم التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

بدورها، أكدت الكويت وقوفها إلى جانب الإمارات وتأييدها لكل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن،

أن الكويت تجدد إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي استهدفت المناطق والمنشآت المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الإنسانية وتمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وتابع: أن «الكويت حرصت على المشاركة في المناقشات التي نجريها على الرغم من التحديات الجسيمة والظروف المعقدة التي يمر بها عالمنا في مواجهة الجائحة، وذلك من منطلق إيماننا بأهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها للأمتين العربية والإسلامية».