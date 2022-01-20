الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
سفير السعودية لدى اليمن: جرائم «الحوثي» تستوجب المحاسبة
محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن
الجمعة 21 يناير 01:40

الرياض (وكالات)

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن ‌‏اعتراف ميليشيات الحوثي  باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي.
وأكد في سلسلة تغريدات على تويتر، أن «اعتراف ميليشيات الحوثي هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط في استهداف المنشآت المدنية في السعودية وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها»، مشيراً إلى أن ‏هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة ضد الأهداف المدنية «أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية» تستوجب محاسبتها.
كما دعا السفير السعودي لدى اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي على الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.

الإمارات
السعودية
اليمن
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
الرياضي
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
اليوم 09:26
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©