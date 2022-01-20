سفير السعودية لدى اليمن: جرائم «الحوثي» تستوجب المحاسبة

الرياض (وكالات)

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن ‌‏اعتراف ميليشيات الحوثي باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي.

وأكد في سلسلة تغريدات على تويتر، أن «اعتراف ميليشيات الحوثي هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط في استهداف المنشآت المدنية في السعودية وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها»، مشيراً إلى أن ‏هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة ضد الأهداف المدنية «أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية» تستوجب محاسبتها.

كما دعا السفير السعودي لدى اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي على الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.