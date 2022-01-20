بايدن: نبحث إعادة تصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إدارته تبحث إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية دولية» بعد هجمات استهدفت منشآت مدنية في الإمارات الاثنين الماضي، وأعلنت الميليشيات الحوثية المسؤولية عنها.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة مساء أمس الأول: «ننظر في إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب».

ورحبت بعثة الدولة لدى الولايات المتحدة في واشنطن بتصريح بايدن بشأن إعادة ميليشيات الحوثي إلى قائمة الإرهاب، في تغريدة على حسابها في تويتر، قائلةً: «المسألة واضحة - إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، ومواصلة العدوان وتحويل مسار المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني».

وقالت السفارة في تغريدة ثانية على حسابها في تويتر، إن السفير يوسف العتيبة، بحث الأمر ذاته مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، خلال لقاء جمعهما، أمس الأول، في البيت الأبيض.

وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، إن صواريخ كروز وصواريخ باليستية استخدمت إلى جانب طائرات مسيرة في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية وقع الاثنين على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وإنه تم اعتراض عدد منها.

وقال معالي السفير في ندوة عبر الإنترنت استضافها المعهد اليهودي لأمن أميركا الوطني: «استهدفت عدة هجمات مواقع مدنية في الإمارات بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وتم اعتراض عدد منها».

وقال العتيبة في تعليقاته: إن «الإمارات خرجت من اليمن منذ مدة»، وأضاف أن «مهاجمة بلد ليس في حالة اشتباك يبرر جداً إعادة التوصيف الإرهابي للحوثيين».

وكانت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قد قالت مساء أمس الأول، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن هناك محاولات غاشمة لنشر الإرهاب في المنطقة على يد ميليشيات الحوثي وآخرها استهداف منشآت مدنية بالإمارات.

وشكرت معاليها كافة الدول، والتي بلغت أكثر من 90 دولة لوقوفها إلى جانب الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية.

واستهدف هجوم إرهابي شنته الميليشيات الحوثية الاثنين الماضي مستودع وقود تابعاً لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بمنطقة «مصفح» ومنطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني، كما أصيب 6 أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.