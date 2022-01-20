«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» في النرويج يدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي

أوسلو (وام)

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج، في بيان صادر عنه أمس، الهجوم الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي، وأسفر عن وفاة ثلاثة مقيمين وجرح آخرين، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية باعتبارها تعدياً صارخاً على القوانين والأعراف الدولية.

وقال الدكتور ايهان جاف الأمين العام للمركز إن إصرار جماعة الحوثي على استهداف المدنيين والأماكن المأهولة بالسكان في الإمارات والسعودية يؤكد أنها جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء الغاشم أزال الحجاب عن النيات الحقيقية السيئة لميليشيات الحوثي الإرهابية الخطيرة مما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية وهوما يؤدي إلى عرقلة عملية السلام في اليمن ومهام المبعوث الأممي في اليمن.

ودعا الدكتور جاف المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل محاسبة القيادات الحوثية عن هذه الجرائم التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، والعمل على تفعيل الآليات الدولية المعنية بتصنيف ومساءلة القيادات الحوثية الإرهابية أمام المحاكم الجنائية الدولية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على أعمال العنف والإرهاب وترسيخ قواعد السلام في المنطقة العربية.