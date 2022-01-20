فرنسا تحدد موعداً لبدء رفع قيود كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، موعد البدء في الرفع التدريجي للقيود المفروضة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف كاستكس أن القيود سيبدأ رفعها اعتبارًا من الثاني من فبراير المقبل، مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة وهو إجراء تفرضه عدّة أقاليم فرنسية.وستُلغى القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارًا من هذا التاريخ، أي بعد تسعة أيام على بدء اعتماد شهادة التطعيم المقرّر الاثنين - التي تُتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه. وسيكون العمل عن بُعد "موصى به"، وسيُعاد في 16 فبراير فتح العديد من أماكن الترفيه التي ما تزال مغلقة. وتشهد فرنسا موجة جديدة من الجائحة حيث لا تزال الإصابات اليومية بالفيروس تسجل مستوى قياسياً غير مسبوق. وأظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 436 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات الثلاثاء بلغ 464769 إصابة جديدة