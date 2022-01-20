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مصر تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب كورونا
طلاب في مدرسة
الخميس 20 يناير 22:29

شعبان بلال (القاهرة)
حسمت مصر الجدل الدائر بشأن تعطيل الدراسة أو تأجيلها خلال الفترة المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة بمتحورة أوميكرون خلال الأيام الماضية.
وأكد وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي عدم وجود نية لتأجيل الامتحانات أو الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، قائلاً: "إن شاء الله، لن نحتاج للتأجيل".
وأشار شوقي، خلال تصريحات صحفية على هامش مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تحاول الاهتمام بالطلاب من خلال تقديم تعليم جيد قائم على المهارة.
وزادت معدلات الإصابة بمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في مصر، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية الدخول في الموجة الخامسة من الجائحة.
وفي وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم المصري إن الوزارة تطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

طلاب
دراسة
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متحورة أوميكرون
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