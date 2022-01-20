دراسة مشجعة بشأن تأثير لقاح على متحورة أوميكرون

أظهرت دراسة أولية معملية أن مستويات الأجسام المناعية التي يمكنها تحييد تأثير المتحورة أوميكرون تكون أعلى لدى من تلقوا لقاح "سبوتنيك في" الروسي ممن تلقوا لقاح "فايزر- بيونتك". قارنت الدراسة الروسية-الإيطالية المشتركة، والتي مولها صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمعني بالتسويق للقاح "سبوتنيك في" خارج روسيا، بين عينات دم ممن تلقوا اللقاحين المذكورين. وقال الباحثون إن عينات الدم، التي سحبت في فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بعد الجرعة الثانية من اللقاح، أظهرت أن معدلات الأجسام المضادة لمن تلقوا جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" كانت مقاومة أكثر للمتحورة أوميكرون مقارنة بمن تلقوا لقاح "فايزر". وشملت الدراسة 51 شخصاً تلقوا لقاح "سبوتنيك في" و17 تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر". وقالت الدراسة الأولية، التي نشرت في 19 يناير "أصبح واضحاً اليوم ضرورة تلقي جرعة تنشيطية ثالثة من اللقاحات". وخلصت الدراسة إلى أن الأجسام المضادة، التي تعمل بالذات على تحييد المتحورة أوميكرون، رصدت في عينات دم 74.2 بالمئة ممن تلقوا اللقاح الروسي وفي 56.9 بالمئة ممن تلقوا لقاح "فايزر- بيونتك".