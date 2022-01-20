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المغرب يسجل 9061 إصابة جديدة بـ"كورونا" و22 وفاة
أرشيفية
الخميس 20 يناير 21:28

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس 9061 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 9355 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى مليون و78002 حالة. 

وأعلنت الوزارة تسجيل 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 13 أمس، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة جراء كوفيد-19 إلى 15047.

المصدر: وكالات
المغرب
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