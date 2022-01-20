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هذه الدولة تسجل رقماً قياسياً في عدد إصابات «كورونا»
أرشيفية
الخميس 20 يناير 20:55
سجلت الجزائر، اليوم الخميس، رقماً قياسياً في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد منذ ظهور الجائحة في البلاد قبل نحو عامين.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية رصد 1552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 193 إصابة عن حصيلة اليوم السابق.
وارتفع إجمالي الإصابات إلى 239 ألفاً و470.
وأعلنت الوزارة في بيان تسجيل 10 وفيات جديدة، بارتفاع حالتين عن يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و453.
كما أشارت إلى تعافي 656 حالة جديدة ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 156 ألفاً و848 فيما يتواجد 49 مريضاً في العناية المركزة.
المصدر: وكالات
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