أميركا تهدد روسيا بعقوبات تكلف ثمناً باهظاً

قال كبير المسؤولين الاقتصاديين في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن أي عقوبات تُفرض على روسيا بسبب التوتر في أوكرانيا ستجعل موسكو تدفع ثمناً باهظاً. وفي حوار مع شبكة (سي. إن. إن) التلفزيونية الأميركية، قال برايان ديس رئيس المجلس الاقتصادي الوطني إن "التدابير المتاحة لدينا والتي نعمل مع حلفائنا عن كثب لتطبيقها ستفرض ثمنا باهظا بمرور الوقت على الاقتصاد الروسي". وأضاف أن تلك العقوبات إذا حدثت لن تمس الاقتصاد الأميركي على نحو خاص. وأوضح ديس إن أي تدابير ستركز بشكل خاص على الأنظمة المالية الروسية، مؤكدا "حقيقة الأمر أن التدابير، التي أعددناها، ستترتب عليها أثمان باهظة يدفعها الاقتصاد الروسي".وقالت الدول الغربية إنها تساورها المخاوف من أن روسيا تخطط لعمل عسكري ضد أوكرانيا. وتنفي روسيا عزمها مهاجمة أوكرانيا. وتقدمت موسكو بمطالب تتعلق بضمانات أمنية من بينها وعد من حلف شمال الأطلسي بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إليه.