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بلينكن: محادثات إيران النووية بلغت مرحلة "حاسمة"
مؤتمر صحافي لوزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الأميركي في برلين
الخميس 20 يناير 20:17
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني "ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حاليا مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق" النووي لعام 2015.
المصدر: رويترز
البرنامج النووي الإيراني
إيران
أنتوني بلينكن
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