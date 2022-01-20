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السعودية تحدد عقوبة لمن يبث شائعات حول كورونا
فيروس كورونا
الخميس 20 يناير 19:40

أعلنت  وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عقوبة رادعة لمن يقوم ببث الإشاعات حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه "يعاقب كل من يبث الإشاعات حيال جائحة كورونا، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات الصلة، بالعقوبة السابق ذكرها". 
وأضافت الوزارة أن "العقوبة قد تصل "إلى غرامة 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا"، لافتة إلى أنه "في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

المصدر: وكالات
السعودية
فيروس كورونا
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