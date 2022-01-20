مصر تكشف حقيقة الإغلاق الجزئي بسبب "كورونا"

كشفت مصر عن حقيقة إمكانية تطبيق إغلاق كلي أو جزئي على مستوى محافظات مصر للحد من انتشار كورونا، إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في الإصابات، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
وأوضح مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن العودة إلى الإغلاق بسبب استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يُدرس جيدا، مضيفاً: "إذا احتجنا إلى أي شيء من هذه المراحل سوف يُدرس ويُعلن في وقتها"، مشيراً إلى أن التعامل مع فترات الأوبئة يتماشى مع ظروف الجائحة وتداعياتها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع أمس مع مستشاره للشؤون الصحية، لمتابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز برامج التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته مصر على مدار الجائحة.
ووجه أيضاً بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة، وتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية.