الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
مصر تكشف حقيقة الإغلاق الجزئي بسبب "كورونا"
أرشيفية
الخميس 20 يناير 18:56

أحمد شعبان (القاهرة)

كشفت مصر عن حقيقة إمكانية تطبيق إغلاق كلي أو جزئي على مستوى محافظات مصر للحد من انتشار كورونا، إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع في الإصابات، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

وأوضح مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن العودة إلى الإغلاق بسبب استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يُدرس جيدا، مضيفاً: "إذا احتجنا إلى أي شيء من هذه المراحل سوف يُدرس ويُعلن في وقتها"، مشيراً إلى أن التعامل مع فترات الأوبئة يتماشى مع ظروف الجائحة وتداعياتها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع أمس مع مستشاره للشؤون الصحية، لمتابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز برامج التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته مصر على مدار الجائحة.

ووجه أيضاً بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة، وتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية.

مصر
فيروس كورونا
كورونا
آخر الأخبار
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
الرياضي
منتخبنا يواجه سوريا بـ «المفتاح السحري»
اليوم 09:26
سكان يصطفون في موقع لاختبار الحمض النووي خارج مركز تجاري لإجراء اختبار فيروس كورونا في بكين
عربي ودولي
الصحة العالمية: مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في أسبوع
اليوم 09:17
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
دنيا
بخطوات بسيطة.. كيف تمحو كمية البيانات "الهائلة" التي يعرفها جوجل عنك؟
اليوم 09:11
"أدنوك" تستضيف النسخة السابعة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين
الاقتصادي
"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الرابعة على التوالي
اليوم 08:53
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن الأردني يكشف حقيقة وفاة طفلة من البرد في مخيم الزعتري
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©