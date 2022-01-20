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بلينكن يتوعد بالرد على أي تجاوز روسي لحدود أوكرانيا
بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية
الخميس 20 يناير 18:43

توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بالرد على "أي" تجاوز للقوات الروسية للحدود الأوكرانية، وذلك بعدما أثار الرئيس جو بايدن انتقادات بقوله إن توغلا "محدودا" يمكن أن يستدعي ردا أقل.
وقال بلينكن، للصحافين في برلين "كنا واضحين جدا طوال الوقت. إذا تحركت أي قوات عسكرية روسية عبر الحدود الأوكرانية وارتكبت أعمالا عدوانية جديدة ضد أوكرانيا، فإنها ستُقابل برد سريع وشديد من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن القوى الغربية متحدة في مواجهة روسيا، مضيفا أن موسكو لا تملك "قوة" مماثلة.
وأوضح، بعد محادثات في برلين بين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إن الغربيين "يعملون معا وبصوت واحد عندما يتعلق الأمر بروسيا. هذه الوحدة تعطي قوة، قوة (...) لا تملكها روسيا ولا يمكنها بلوغها".

المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
روسيا
أوكرانيا
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