العالم يسجل 3 ملايين إصابة بـ«كورونا» يومياً خلال أسبوع

سُجّل متوسّط أكثر من ثلاثة ملايين إصابة في اليوم في العالم بين 13 و19 يناير، وهو عدد ارتفع أكثر من خمسة أضعاف منذ اكتشاف المتحوّرة أوميكرون نهاية نوفمبر. وسُجل متوسط 3,095,971 إصابة يومية في العالم في الأيام السبعة الأخيرة، في ارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بالأسبوع السابق. وتسبب انتشار المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى، بتسارع تفشي الوباء في الأسابيع الأخيرة: فالأرقام الحالية هي أكبر بـ440% من حصيلة 569 ألف إصابة يومية كانت تُسجّل بين 18 و24 نوفمبر 2021، يوم اكتُشفت أوميكرون في جنوب إفريقيا وبوتسوانا. والأرقام الحالية هي بوضوح أعلى بكثير من تلك التي كانت تسّجّل في الموجات الوبائية السابقة في العالم. قبل ظهور أوميكرون، بلغ متوسط حصيلة الإصابات اليومية القياسية 816,840 بين 23 و29 أبريل 2021. المناطق التي تشهد حاليًا أعلى نسب ارتفاع في أعداد الإصابات هي آسيا (متوسط 385,572 إصابة يومية في الأيام السبعة الأخيرة، +68% مقارنة بالأسبوع السابق)، الشرق الأوسط (89,900 إصابة يومية، +57%) ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (397,098 إصابة يومية، +40%). ويسجّل عدد الوفيات في العالم أيضًا ارتفاعًا حاليًا (متوسط 7522 وفاة يومية في الأيام السبعة الأخيرة، +11% مقارنة بالأسبوع الماضي)، وهذا العدد هو للمرة الأولى أعلى من أعداد الوفيات المسجّلة أواخر نوفمبر في الفترة التي اكتُشفت فيها المتحوّرة أوميكرون (7343 وفاة يومية بين 18 و24 نوفمبر). وتبدو الإصابة بأنواع خطيرة من المرض أكثر ندرةً مع أوميكرون مما كانت عليه مع دلتا، المتحوّرة المهيمنة السابقة. في المملكة المتحدة مثلًا، ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بمعدّل أكثر من 330% بين أواخر نوفمبر ومطلع يناير. في الوقت نفسه، لم يزد عدد المصابين الذين احتاجوا لأجهزة تنفس. تستند الأرقام التي جمعتها وإلى حصائل يومية تعلنها السلطات الصحية الوطنية. وتظل نسبة كبيرة من الإصابات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان.

المصدر: آ ف ب