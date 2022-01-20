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قيرغيزستان تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات
العاصمة أبوظبي
الخميس 20 يناير 16:41

أدانت جمهورية قيرغيزستان الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية، وأوقع ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية في قيرغيزستان في بيان لها أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التهديد الخطير.

وأعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل الآثم، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
ميليشيات
اليمن
الإمارات
الحوثي
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