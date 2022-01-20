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قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في لاهور
أرشيفية
الخميس 20 يناير 16:30

قتل شخصان على الأقل، وجرح 22 آخرون، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور إن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية».

وأكدت مصادر طبية، ومن الشرطة مقتل شخصين أحدهما طفل، وجرح 22 في الهجوم الذي وقع في أناركالي حي التسوق المزدحم في لاهور القديمة.

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، المحلية القريبة من أفكار طالبان الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.

المصدر: وكالات
لاهور
انفجار
باكستان
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