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وزير مصري يكشف أسباب قلق القاهرة من سد النهضة
أرشيفية
الخميس 20 يناير 16:20

كشف وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، اليوم الخميس، أن عدم تبادل إثيوبيا لبيانات سد النهضة أمر مثير للقلق بالنسبة للقاهرة.

وقال عبد العاطي خلال تواجده في الجناح المصري في إكسبو دبي 2020: «إننا تلقينا المستوى الأول الخاص بسد النهضة، لكن لم نحصل على المستوى الثاني من التصميمات»، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف: «في الأول كانت هناك بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة لتحقيق الأمان في السد وتسوية المشكلات الموجودة فيه».

وتابع: «طالما لم نحصل على المستوى الثاني من التصميمات، سنعتبر أن التعديلات المطلوبة لم تحدث».

وذكر أن مصر عرضت أن تقوم بإجراء التعديلات على حسابها مثل الفتحات في السد. وقال الوزير المصري إنه قد يكون هناك مشكلة في السد، ولا يمكن الجزم بأن المشكلة قد حلت أم لا على أرض الواقع.

وأضاف أنه من المفترض أن يكون تبادل بيانات بين الدولتين، أي مصر وإثيوبيا، بشأن السد، لكن لا يحدث حالياً، مشدداً على أهمية تبادل البيانات حتى تستطيع دول المصب أخذ احتياطات مبكرة، والتغلب على أي مشكلات قد تظهر.

وقال: إن مصدر قلق مصر الحالي هو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث، وهو ممكن أن يحدث خللاً في إدارة مياه النهر.

وأوضح أنه يمكن أن ينتج عن هذا الخلل مشاكل تؤثر على دولتي المصب وحتى على دولة المنبع، أي إثيوبيا.

وذكر أن مماطة أديس أبابا في محادثات سد النهضة ليست في مصلحة أحد، فالمفاوضات هي الحل لكل مشكلات التي قد تظهر في السد وتؤثر على دول المنبع والمصب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إثيوبيا
مصر
سد النهضة
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