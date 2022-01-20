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هذه الدولة تقدم خدمات خاصة لمتلقي الجرعة المعززة
أرشيفية
الخميس 20 يناير 15:46

أعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين عن تقليل مدة الحجر الصحي للمسافرين إلى ما بين خمسة إلى عشرة أيام، اعتباراً من 24 يناير، فيما تستعد البلاد للتحرك إلى مرحلة التوطن لوباء كورونا.

وقال خيري في موجز صحفي اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، إن هؤلاء الذين تلقوا الجرعة المعززة لن يحتاجوا سوى إلى الخضوع للحجر الصحي لخمسة أيام. أما بالنسبة للمسافرين المطعمين بالكامل، ولكن لم يتلقوا الجرعة المعززة فسوف يخضعون للحجر الصحي لسبعة أيام، بينما سوف يخضع من لم يكملوا التطعيم لحجر صحي لمدة عشرة أيام.

وسوف يخضع المسافرون لفحص كوفيد قبل انتهاء مدة الحجر.

يشار إلى أن خفض مدة الحجر الصحي تأتي بعد أسبوع من إعفاء ماليزيا المسافرين من الحجر الإلزامي في حال كانوا ملقحين بالكامل، وأصيبوا بكوفيد خلال 11 إلى 60 يوما قبل السفر.

المصدر: وكالات
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