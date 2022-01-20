ألمانيا تتوقع مئات الآلاف من إصابات كورونا حتى منتصف الشهر القادم

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه يتوقع حدوث زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف شهر فبراير القادم تصل لمئات الآلاف يومياً.

وقال لاوترباخ للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) إنه بالنظر إلى السيناريوهات الواقعية، يمكن حاليا توقع «أن الموجة ستبلغ ذروتها في منتصف فبراير، وأننا مضطرون لتوقع مئات الآلاف من الحالات يوميا».

وتابع الوزير الألماني أنه نظراً لأن ألمانيا لديها عدد كبير من غير المطعمين من كبار السن، فيمكن حدوث أمور مختلفة تماما عمّا يحدث في إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا، لافتاً إلى أن أعداد غير المطعمين في الفئة العمرية الأكبر من 50 عاما يبلغ 1 إلى 2% في إنجلترا مثلاً.

وعن انخفاض معدل تلقي العلاج بالمستشفيات بألمانيا حاليا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة الجديدة، قال لاوترباخ إن الموجة التي تواجهها إنجلترا وفرنسا حاليا، لم تصل إلى ألمانيا حتى الآن، وتابع: «أتوقع العبء الحقيقي على وحدات الرعاية المركزة في منتصف ونهاية فبراير القادم. لا يزال أمامنا شهر، وآمل أن تظل الأمور على ما يرام».