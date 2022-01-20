"المحكمة العليا" ترفض طلب ترامب بشأن سرية وثائق اعتداء الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونجرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي.

وحاول ترامب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونجرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق.

وكان القاضي المحافظ كلارنس توماس الوحيد من بين أعضاء المحكمة العليا الذي صوت لصالح تعليق الحكم.

وسعى ترامب الى استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لابقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيدا عن لجنة التحقيق.