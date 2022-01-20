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بريطانيا: علينا التعايش مع فيروس كورونا لأنه قد يبقى للأبد
بريطانيا: علينا التعايش مع فيروس كورونا لأنه قد يبقى للأبد
الخميس 20 يناير 13:25

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، إنه يتعين على بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع مرض كوفيد-19 إذ إنه قد يبقى للأبد، وأضاف أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس.
وقال جاويد لشبكة سكاي نيوز: «يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه. من المحزن أن الناس تموت من الإنفلونزا كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفاً قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل».
وأضاف: «كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه... أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم».

 

المصدر: رويترز
بريطانيا
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