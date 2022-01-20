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الصحة السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة
السعودية تسجل 997 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 20 يناير 13:14

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 5591 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 5238 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 540 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 638327 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 584050 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8914) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

المصدر: وكالات
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وزارة الصحة السعودية
كوفيد 19
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